OM wil 20 maanden cel voor ‘gokkende witwasser’ die bijna zeven ton aan inkomsten niet goed kan verklaren

De toenmalige Arnhemmer schoot in december 2015 op de Arnhemse Boulevard Heuvelink een andere man een kogel onder zijn heup, waardoor diens been verbrijzelde. In maart 2016 pakte de politie hem op.



Uit onderzoek bleek toen dat de verdachte aan de Boulevard woonde en dat er in zijn woning een wietkwekerij met zo’n 2400 planten zat. Ook lagen er notities voor twee andere wietkwekerijen, waarvan er een aan de Amsterdamseweg ook is ontdekt. De man kreeg in november 2016 wegens zware mishandeling en bezit van hennep 3,5 jaar cel.