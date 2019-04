OM wil 3 jaar voor oplichten pedosekszoekers en schot

Volgens de aanklager deed de man zich in juni 2018 voor als agent bij een inwoner van Duiven. Die was via een chatsite ingegaan op een afspraakje met een 15-jarige jongen. Maar in plaats van een jongen, kwamen er twee mannen, die zeiden dat ze agenten waren. Als de Duivenaar geen donatie deed aan een stichting, zouden ze hem meenemen naar het bureau. De buit werd 500 euro en een telefoon.



Begin juli ging de reis naar ’t Harde, waar ook een man bezoek van een minderjarige verwachtte. Deze man werd bewogen om zijn pas en code af te geven, waarmee in ’t Harde en Elburg 9000 euro werd gepind, plus nog bijna 1800 euro aan andere betalingen. Ook moest de man telefooncontracten afsluiten.



Een man uit Arnhem met kinderporno op zijn computer was half juli 2018 aan de beurt. Een tweetal van wie hij er een kende uit een koffiehuis, ontfutselde hem dat hij kinderporno op zijn computer had. Daarop kon de man dat voor 3.000 euro door de twee laten verwijderen.