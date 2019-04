OM wil 6 jaar cel voor leiden illegaal hennepstekkenbedrijf in Arnhem

Nep-koper

In januari 2010 trof de politie in het bedrijfspand 324 stekken in kweekbakken en 4399 opgekweekte stekken in dozen aan. Daarna deed de man zijn bedrijf over aan twee opvolgers, die volgens een medewerker van het bedrijf eerst ‘stage liepen’ en op wiens namen het bedrijf ook overging in 2012.



Maar de aanklager gelooft niet dat daarna de hennephandel echt stopte voor de 46-jarige.



Een agent die zich als koper voordeed, werd nog altijd keurig door de oud-eigenaar geholpen. De agent kreeg op basis van een plattegrond die hij meenam advies over de inrichting en over hoe hij de kabel in de meterkast moest aansluiten. Ook mocht de nep-koper zijn stekken bij het bedrijf bestellen en zou hij zijn planten er mogen komen verkopen.