OM wil 8 en 7 jaar cel voor gewelddadige ripdeal op doodnormale maandagmiddag in Rijkerswoerd

Verslaafde dakloze twee jaar van de straat na diefstal met geweld in Arnhem

13:50 ARNHEM – Een 25-jarige dakloze man die om zich heen sloeg toen hij in januari werd betrapt bij het stelen van koekjes bij de Albert Heijn aan de Vossenstraat in Arnhem, zich verzette bij aanhouding op het station een week eerder en drugs in zijn bezit had, wordt voor twee jaar van de straat gehaald.