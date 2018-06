OM wil Arnhemmer die ex sloeg en niet betaalde bij tankstation in inrichting

Liander betaalt tonnen aan gedupeer­den grote stroomsto­ring Arnhem

11:25 ARNHEM/ DUIVEN - Met een onderbreking van vijf uur was de stroomstoring van afgelopen 19 februari één van de grootste in de regio van de afgelopen jaren. Netbeheerder Liander heeft 245.000 euro uitbetaald aan gedupeerden in de regio Arnhem.