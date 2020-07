OM wil cel voor verkrachting Arnhemse na avondje uit

Het ene lintje is het andere niet: advocaat Van Meer krijgt aparte plechtig­heid in de Eusebius­kerk

17:35 ARNHEM - De ene gedecoreerde is de andere niet. Achttien Arnhemmers ontvangen vrijdag een lintje van burgemeester Marcouch in de Arnhemse stadhuishal. Maar voor advocaat Bart van Meer wordt vrijdagmiddag een speciale plechtigheid aangericht in de Eusebiuskerk. Bart van Meer is dan ook Bart van Meer.