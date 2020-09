OM wil dwangverpleging voor Nijmeegse na toetakelen medepatiënte Arnhem

De Nijmeegse zou 16 december 2019 in de psychiatrische instelling aan de Wagnerlaan in Arnhem tijdens een psychose het slachtoffer in haar slaap met een stukgeslagen glazen vaas hebben toegetakeld.



Het slachtoffer liep snijwonden op aan haar gezicht en hoofd, en handen en armen en houdt blijvende beperkingen over aan doorgesneden pezen in haar handen, en een blijvend litteken in haar gezicht. De schade voor haar geestelijke gezondheid laat zich raden.