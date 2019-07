OM wil man vier maanden de cel in voor ontvoeren baby in Arnhem

ARNHEM - Een 39-jarige man uit Roosendaal gaat als het aan het OM ligt vier maanden de cel in voor het ontvoeren van een baby in Arnhem. De man nam het kind in november 2016 mee uit een flat aan de Johan de Wittlaan, zo luidt de beschuldiging.

De politie in Arnhem kreeg een anonieme melding: er loopt een man rond met een schaars geklede baby. Het was november en koud.



De politie ging naar de woning aan de Johan de Wittlaan waar de man was gezien en trof binnen het kindje aan in een wiegje waar een mes tussen de spijltjes door stak.

Engeltje op zijn schouder

De moeder was niet thuis. Enkele uren daarvoor had ze alarm geslagen. Haar vriend had haar mishandeld en hun half jaar oude baby zonder haar toestemming meegenomen. De politie begon daarop een zoektocht waarbij een helikopter werd ingezet.



,,Die baby had een engeltje op zijn schouder”, aldus de officier van justitie dinsdag in de zaak tegen de 39-jarige Arnhemmer die anderhalf uur met de baby had rondgereden voor hij het kindje in die novembermaand in 2016 terugbracht.

Mes in de wieg

Niet alleen had de vader een mes in het wiegje achtergelaten. (‘Per ongeluk, ik wilde de hoogte verstellen’, zei hij bij de politie daarover.) Ook had hij het kindje in de maxi cosi in de auto niet in een gordel vastgezet voor hij wegscheurde.



Hij verklaarde bij de politie dat hij niet door had gehad dat de baby nog in de auto zat.



Omdat er agenten bij de woning waren durfde hij het kind eerst niet terug te brengen. Pas toen die weg waren, legde hij het kind terug in zijn wiegje.

Flink strafblad