OM wil verdachte zes jaar de cel in voor overval op jong gezin in Arnhem-Zuid

ARNHEM - De 31-jarige man uit Helmond die na een dna-match werd opgepakt voor de woningoverval op een jong stel met een baby in Arnhem-Zuid , moet voor zijn aandeel in de overval zes jaar cel krijgen. Dat heeft de officier van justitie woensdag geëist voor de Rechtbank Gelderland.

De officier vindt bewezen dat de Helmonder de ‘blanke’ is, van drie overvallers is die 14 juni 2017 via de keukendeur de woning aan de Emily Brontesingel binnenkwamen. Een negroide en een getinte dader zijn nog niet gevonden.

Hardhandig

Bij de overval werd de bewoonster hardhandig met haar gezicht in haar kussen gedrukt. De bewoner werd door een andere overvaller onder schot genomen, met een vuurwapen tegen de grond geslagen en in zijn gezicht geschopt.

Met het voorstel van de bewoner om de overvallers richting de buit te dirigeren, zag de bewoner kans naar beneden en naar buiten te rennen, in de hoop de overvallers weg te lokken bij zijn vrouw en kind. Dat lukte, waarbij hij ook een derde overvaller zag.

Beloning

De aanklager denkt dat de Helmonder, die volgens zijn strafblad goed is met een breekijzer, de keukendeur openbrak. Bij de woning is zijn tas met duct tape en tie-wraps gevonden. De auto van zijn vriendin die hij toen gebruikte is die nacht geflitst in de buurt van de overval. En met zijn telefoon is rond het tijdstip van de overval vier keer gebeld met een telefoonnummer, dat hoort bij een persoon wiens auto ook de aandacht van de politie had die nacht.

Op een beloning van 5.000 euro die de vader van de bewoner op Facebook uitloofde, kwam een tip binnen. De stiefvader van de Helmondse verdachte meldde zich en vertelde details over de overval, die toen nog niet door politie of slachtoffers naar buiten waren gebracht, namelijk dat de tas met de tie-raps in de tuin van de slachtoffers was blijven staan. Dit had hij gehoord uit de buurt van de verdachte zelf.

Uitgeleend

De verdachte zegt dat hij niet bij de overval betrokken was, maar zijn auto had uitgeleend aan verkeerde vrienden. Die zouden ook zijn telefoon hebben gebruikt die in de auto lag. Het breekijzer, de tie-raps en duct tape gebruikt hij normaal gesproken voor klussen aan auto’s.

De slachtoffers bivakkeerden na de overval een tijd met hun baby bij familie, omdat ze niet meer in hun eigen huis durfden. Inmiddels hebben zij rolluiken en alarmen aangeschaft, maar zal hun huis mogelijk nooit meer hetzelfde voelen.