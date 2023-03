OM ziet Arnhemmer (38) als ‘spin in het web’ van professioneel georganiseerd ‘hennepbedrijf’ en eist 6 jaar cel

Het huis van ‘opa Jack’ hing vol afluister­ap­pa­ra­tuur: ‘Maar hij is niet de criminele eindbaas die justitie voor ogen heeft’

Is Jack van der K. (69) een liefhebbende opa die de zorg over zijn kleindochter heeft, of een gewiekste drugscrimineel? Donderdag moet de Arnhemmer zich in de rechtbank verantwoorden voor zijn vermeende betrokkenheid bij vijf wiethokken in de regio. Volgens zijn advocaat blaast justitie de ernst van de zaak bewust op.