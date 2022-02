Omgevingsdienst onderwerpt GelreDome aan inspectie na instorten uitvak De Goffert

Daar zakten in oktober supporters van Vitesse door de betonnen tribunevloer toen zij de 0-1 overwinning van Vitesse op rivaal NEC vierden. De staat van onderhoud van De Goffert bleek zodanig slecht dat NEC voorlopig geen toeschouwers meer mocht toelaten in het stadion. Met name de betonconstructie bleek een probleem.



Het incident leidde tot vragen over andere stadions in Nederland en de CDA-fractie in de Arnhemse gemeenteraad wilde van het stadsbestuur meer weten over de veiligheid van GelreDome. CDA-fractievoorzitter Klaartje Koorn bepleitte een snel onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit.



Burgemeester en wethouders voelen daar niets voor en verwijzen naar Nedstede. ‘Veiligheid en kwaliteit zijn een verantwoordelijkheid van de eigenaar’. Nedstede dus. Verder wordt onder meer de jaarlijkse veiligheidscheck aangehaald die voetbalbond KNVB clubs oplegt. Die zou ‘voldoende moeten zijn om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen’. De gebreken in De Goffert waren bij die inspecties juist aan de aandacht ontsnapt.