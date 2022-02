Omgewaaide boom valt op geparkeerde auto’s in Arnhem

Inbreker vlucht van balkon, agenten vinden 19-jarige Kader met gebroken enkel: ‘Inbreker? Ik?’

ARNHEM - Bas en zijn vriendin, jonge bewoners in een kamerpand in het Arnhemse Spijkerkwartier, schrokken in de nacht van 27 juli 2021 plotseling wakker. Tot hun grote schrik stond in de keuken een vreemde man.

3 februari