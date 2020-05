Omriye opent een lunchroom in coronatijd: ‘Dit was altijd mijn droom’

In 2006 zei Omriye Cetinoz in deze krant: ,,Een broodjeszaak in het nieuwe modewijkje in Klarendal lijkt me geweldig. En dan niet met Turkse pizza’s, maar echte luxe Turkse broodjes die de mensen hier nog niet kennen. Thuis eten we nog altijd Turks. Dat begint al bij het ontbijt met Turkse kaas, olijven, augurken, tomaten, maar ook Hollandse jam en chocoladepasta. De hele tafel staat vol."