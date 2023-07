Omstreden biomassacentrale blijft bron voor warmtenet in Arnhem: ‘Vattenfall geen partner van ons’

met video Spotten agenten verkeersaso’s op Dumpert? ‘Politie, kijken we even mee?’

Met 299 kilometer per uur op je motor door de Achterhoek scheuren en de video online posten, verkeersagressie gefilmd door een dashcam. Of met 260 kilometer per uur over de A50 racen. Wie zo'n filmpje verspreidt kan er op rekenen dat de politie meekijkt. De video kan dan als bewijsmateriaal gebruikt worden tegen de maker.