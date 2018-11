Omstreden gebedsgenezer vanavond in Arnhem: ‘Vorm van geld uit de zakken kloppen’

Man die buschauf­feur uit Arnhem met de dood bedreigde blijft vastzitten

13:05 ARNHEM/ TIEL – ,,U was totaal de weg kwijt. U was agressief en gevaarlijk en we weten niet wat er gebeurd is. Het kan zijn dat u in een psychose zat, misschien uitgelokt door drugsgebruik. Het gevaar voor herhaling is te groot.” Aldus de rechtbank gisteren in reactie op het verzoek om een 24-jarige inwoner van Heerewaarden te schorsen.