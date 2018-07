Omstreden WK Inline Skaten lokt 24.000 mensen naar Arnhem

Sportwethouder Jan van Dellen (VVD) vindt het alles bij elkaar 'een heel positief evenement'. Arnhem heeft er nationaal en internationaal mee in de aandacht gestaan, concludeert hij. ,,Op het randprogramma zijn veel Arnhemse kinderen afgekomen en dat krijgt nog een vervolg in de wijken."

75.000 toeschouwers

In totaal heeft het evenement, dat behalve in de Gelderse hoofdstad ook in Heerde werd gehouden, 25.000 tot 30.000 toeschouwers op de been gebracht. Vooraf was sprake van alleen al in Arnhem 75.000 verwachte bezoekers. Dat aantal is bij lange na niet gehaald.

Woordvoerder Mark Debets noemt het getal van 75.000 achteraf 'absurd en bizar hoog'. Het is afkomstig uit het bidboek waarmee Nederland het evenement voor het eerst in de geschiedenis binnen haalde. ,,We hadden dat niet moeten communiceren. We hebben ook nooit een doel afgesproken. We wilden gewoon een grote groep mensen naar de stad halen."

Debets en Van Dellen hebben van de sporters en hun begeleiders uit meer dan vijftig landen over de hele wereld veel complimenten in ontvangst kunnen nemen voor het evenement. Met name het uitdagende parcours van de marathon (samen met de sprint het belangrijkste onderdeel van het WK) oogstte lof.

Communicatie

De verkeersafsluitingen voor het wereldkampioenschap in de Arnhemse binnenstad leidden de afgelopen week tot het nodige ongenoegen. Zondag stond er gedurende de marathon (via onder meer de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug bijna onafgebroken een file van het Nijmeegseplein tot de binnenstad.