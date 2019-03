Omwonenden van voormalig ING-kantoor in Arnhem zijn regen van piepschuim, stof en glaswol beu

ARNHEM - Omwonenden van het voormalige ING-kantoor aan de Velperweg in Arnhem maken zich zorgen over de rotzooi die bij de sloop van het gebouw in hun straten en tuinen dwarrelt. Al maanden regent het volgens hen piepschuim, stof en glaswol.

De problemen doen zich met name voor in de achter het gebouw gelegen Dr. J.C. Hartogslaan, waar Judith Schraa en Hans Slijp in een appartement wonen. ,,Dit is al enkele maanden aan de gang”, zegt Schraa. ,,Ik maak me zorgen. Wat komt er nog meer naar beneden? We weten niks.”

De kantoorkolos van de voormalige Postgiro wordt omgetoverd tot High Park, een wooncomplex met 289 appartementen. De sloop duurt nog tot en met komende zomer. Ondertussen wordt deze maand ook begonnen met de opbouw. De aannemer is reeds gesignaleerd.

Gevelplaten

December vorig jaar kreeg de Hartogslaan te maken met een lokale sneeuwbui van piepschuim. Die kwam volgens de bewoners vrij toen de slopers gevelplaten aan de achterkant van het gebouw verwijderden. Het isolatiemateriaal werd door de wind verspreid over daken, stoepen, straten en grasperken.

,,Van medewerkers van het sloopbedrijf hebben we gehoord dat het piepschuim normaliter op de gevelplaten wordt vastgelijmd”, licht Slijp toe. ,,Maar op die lijm kun je blijkbaar bezuinigen.”

Volledig scherm Sloopwerkzaamheden bij het voormalige ING-kantoor aan de Velperweg in Arnhem. © Gerard Burgers

Omwonenden hebben bij zowel de gemeente als het sloopbedrijf aan de bel getrokken. ,,Maar er valt nog steeds troep naar beneden”, zegt Schraa. Het bewijs ligt, in de vorm van piepkleine witte korrels, over honderden meters verspreid in de buurt.

Onafhankelijk bureau

Schraa en Slijp spreken van een milieuverontreiniging waartegen strenger moet worden opgetreden. ,,Wij willen dat een onafhankelijk bureau onderzoek doet naar de vervuiling”, stelt Slijp. ,,Omdat we van niemand informatie krijgen, weten we niet wat nu precies allemaal aan viezigheid door de sloop wordt verspreid en of onze gezondheid gevaar loopt.”

Bij sloopbedrijf Beelen zijn ze zich bewust van de overlast die het sloopwerk veroorzaakt. ,,Maar we doen er echt alles aan om die overlast tot het minimum te beperken”, zegt projectleider Ivo Mars. ,,We gebruiken stofzuigers om de meeste piepschuim weg te zuigen voor we de gevels demonteren. Alleen bij de boeiboorden konden we de stofzuigers niet inzetten. Daardoor is er toch nog het nodige piepschuim weggewaaid.”

Volgens Mars stuurt het sloopbedrijf elke dag twee man met bladzuigers de wijk in. ,,Daarnaast huren we nog tweemaal per week een ploeg met een veegzuigwagen in.”

Nog drie weken

Het ergste leed is volgens hem geleden. ,,Nog een kleine drie weken, dan zijn alle gevelplaten verwijderd. En achter de platen die er nu nog zitten, zijn de meeste korrels eerder al verdwenen. De grootste regen is voorbij.”

Mars heeft de buurt laten weten dat alles door de sloper wordt opgeruimd. ,,Als mensen het willen, komen we straks ook in hun tuinen. We stoppen pas met opruimen als iedereen tevreden is.”

Volledig scherm In de straat van Hans Slijp (l) en Judith Schraa regent het piepschuim door de sloop van het ING-gebouw. De witte korrels liggen verspreid over stoepen en grasperken, zoals links op de plek waar Slijp staat. © DG