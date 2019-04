Omzetcijfers Blokker stadshart Arnhem liggen in Elst op straat

Onderzoek naar snelle buslijn tussen Arnhem en Zevenaar

7:19 DUIVEN - Onderzoek moet uitwijzen of een snelle buslijn tussen Arnhem, Westervoort, Duiven en Zevenaar mogelijk is. Een snelle buslijn is een wens van de Liemerse gemeenten omdat ze hopen dat openbaar vervoer zo een alternatief wordt voor de auto. ,,Maar dan moeten er wel vrijliggende busbanen komen. Want niemand gaat met de bus als die vervolgens in de file staat’’, zegt Duivens wethouder Ton Spaargaren.