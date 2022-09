Ondanks eerdere problemen gaat Arnhem door met schuldhulpverlener: ‘Hoe gek kan het nog worden?’

Steeds meer mensen met schulden in Overbetuwe, gemeente haalt klanten weg bij PLANgroep

ELST - Het aantal meldingen over met schulden kampende inwoners in Overbetuwe is vorig jaar opgelopen tot 182. Een jaar eerder waren dat er nog 35. Toch mag de conclusie dat de schuldenproblematiek toeneemt niet zo maar getrokken worden. Ook het aantal ‘meldende’ partijen is in 2021 toegenomen.

