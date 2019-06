Ondanks uitspraak stikstof toch vergunning verstrekt door provincie

,,Ik vind dit minachting van de Raad van State en het Europese Hof’’, zegt Johan Vollenbroek van de Nijmeegse milieuorganisatie MOB. Hij heeft beroep aangetekend tegen de verstrekte natuurvergunningen. Het gaat om de uitbreiding van zes veehouderijen in onder meer Winterswijk en Ede en om een bedrijf in Doorwerth, alle in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. De verstrekte vergunningen zijn nog gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin bedrijven de uitstoot van hun stikstof pas achteraf hoeven te compenseren. Op 29 mei heeft de Raad van State een streep gezet door dit beleid omdat het in strijd zou zijn met natuurrichtlijnen. De beroepsprocedure tegen de zeven vergunningen liep toen nog.

Politieke keuze

Het besluit de vergunningen te verstrekken op basis van de PAS was al genomen voor 29 mei, de vergunningen waren daarmee rechtsgeldig, aldus een woordvoerster van de provincie. ,,Het is een politieke keuze geweest om de vergunningen niet in te trekken omdat de provincie burgers ook een bepaalde rechtszekerheid wil bieden.’’ En mocht er een oplossing komen voor het schrappen van de PAS, dan kunnen deze bedrijven gewoon verder, was de gedachte. Maar door het beroep van MOB zullen de vergunningen naar verwachtingen alsnog worden vernietigd. Een van de gedupeerden is het bedrijf Clean Fuels, dat in Doorwerth houtskool wil produceren. ,,Houtskool maken levert veel uitstoot op. Wij hebben een milieuvriendelijk procedé ontwikkeld zonder uitstoot. Cynisch genoeg wordt dit nu mogelijk gedwarsboomd door een milieumaatregel’’, zegt Roland Siemons van Clean Fuels.

Wildopvang

Eerder bleek dat door de stikstofkwestie mogelijke honderden projecten in Gelderland vertraagd of zelfs uitgesteld moeten worden. Het gaat onder meer om de railterminal bij Valburg en verbetering van dijken langs de Waal. Maar ook om kleinere projecten, zoals nieuwbouw voor vogel- en wildopvang Avolare in Doorwerth.



,,De omgevingsvergunning is verleend, de start van de bouw staat gepland voor oktober dit jaar. Maar alles is onzeker nu’’, aldus een woordvoerders van de opvang. Mogelijk moet Avolare nu eerst bewijzen dat die geen schade aanricht aan de natuur door meer stikstof uit te stoten.



,,De provincie had vorig jaar november al maatregelen moeten nemen’’, vindt Vollenbroek. Toen liet het Europees Hof zich al kritisch uit over het Nederlandse stikstofbeleid. De provinciewoordvoerster is het daar niet mee eens. ,,Het Hof zei dat de PAS op zichzelf niet fout was, maar dat de onderbouwing niet goed was. De provincies zijn toen aan de slag gegaan om dat te verbeteren. De uitspraak van de Raad van State was voor ons een verrassing.’’