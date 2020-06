Ondanks verbod blijven kamers in het Spijkerkwartier bewoond: ‘50 studentenkamers in straal van 30 meter’

De praktijk is een doorn in het oog van omwonenden, onder wie de achterbuurman van de kamerbewoners, Fokke de Jong. Toen hij vorig jaar aan de bel trok omdat de loods werd verbouwd, leidde dat in juli tot het besluit van het gemeentebestuur om met onmiddellijke ingang verdere verkamering in het Spijkerkwartier te verbieden.



De casus van De Jong versus Hoetink is exemplarisch voor de gang van zaken in de wijk. Al jaren wordt in het Spijkerkwartier geklaagd dat gezinnen worden verjaagd doordat steeds meer huisjesmelkers panden opkopen. Die vullen zij met studenten of mensen met een krasje, die voor overlast in de vorm van lawaai of vervuiling zorgen. Het aantal bewoners per vierkante meter is in het Spijkerkwartier het hoogst van alle wijken in Arnhem.