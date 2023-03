Gelders CDA niet gehalveerd, daar houdt gedeputeer­de Peter Drenth zich aan vast

Vier zetels blijven er over voor het CDA in Gelderland. Het waren er zeven. Dat de klap in andere provincies voor het CDA nog harder is aangekomen, verzacht de pijn enigszins bij lijsttrekker Peter Drenth. Aan overstappen naar de BBB denkt hij allerminst.