Onder zelfstandigen voltrekt zich een ‘stille ramp’: ‘Ik betwijfel of men dat in Den Haag ook echt weet’

Arnhem voor eeuwig Sonsbeek, waar in De Theepit menig Arnhemse liefde opbloeide

11 januari Het had maar weinig gescheeld of Arnhem had nooit een Park Sonsbeek gehad. Baron van Heeckeren, die in 1821 grote stukken landgoed ten noorden van Arnhem -waaronder Sonsbeek en de Hartjesberg met de Witte Villa- had gekocht, raakte vanaf 1880 door de enorme kosten van onderhoud in financiële problemen en moest uiteindelijk al zijn landerijen verkopen.