Onderdeel World Living Statues keert mogelijk terug naar thuisstad Arnhem

Anna verloor haar moeder al jong en maakt er een voorstel­ling over: ‘Zaterdag is het moe­der-zon­der-moe­der-dag’

7 mei ARNHEM - Actrice Anna Schoen uit Arnhem is nu bijna net zo oud als haar moeder toen die overleed. Voor theatergroep Echo zet Schoen komend weekend - zondag is het Moederdag - in het teken van moeders die zelf geen moeder meer hebben. ‘We zoeken allemaal naar waarin we op onze moeder lijken.’