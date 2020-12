Ondernemer Ruud Koornstra jaagt een droom na: ‘Ik wilde geld verdienen door goed te zijn voor mens, natuur en milieu’

Wanneer dacht u: de wereld gaat naar de knoppen, ik moet iets doen? ,,Ik was een succesvol ondernemer die zijn droom van een televisieproductiebedrijf realiseerde. Ik hield vijfhonderd mensen aan het werk, ik had me vijftien jaar de kolere gewerkt om het op te bouwen, ik vloog helikopters, ik reed dikke auto’s, ik was duurzaam in mijn relaties, maar voor de rest keek ik niet om me heen.

,,Ik begon te denken over de wereld waar we op dat moment in leefden, met zijn bevolkingsgroei, zijn ongeremde economie. Ik kreeg het gevoel alsof we met z’n allen met hoge snelheid op een betonnen muur afreden. Ik dacht aan het voortbestaan van mijn kinderen en, later misschien, van mijn kleinkinderen. Conclusie: dit kon niet langer doorgaan, zo. Het probleem is dat mensen daar niet over nadenken, maar doorbanjeren. Ja, ik had ook gebanjerd, maar ik wilde niet meer. En zo kwam ik, na een gesprek met Fried in onze stamkroeg in Den Haag, tot een nieuwe droom: bijdragen aan een betere wereld. Geld verdienen door goed te zijn voor mens, natuur en milieu.”