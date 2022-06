De noodzaak om over te schakelen op duurzame bedrijfsvoering met alternatieve energie is groter dan ooit, als gevolg van de gascrisis en de oorlog in Oekraïne, zo benadrukt Floris Rhemrev, voorzitter namens de ondernemers rond de Nieuwe Havenweg en Industriestraat bij de Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB.



Hij leidt de onderneming Farmusol, die chemische producten levert aan tal van bedrijven. ,,Wij zijn nu meer dan 100.000 euro per jaar extra kwijt aan energiekosten.”



Aan de horizon van de haven is al een zonnepark met windturbines in aanbouw. Bovendien bundelen de ondernemers van de haven hun krachten met het aangrenzende Industriepark Kleefse Waard, pionier van alternatieve energiebronnen.