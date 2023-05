Ondernemers Nieuwe Haven klagen over gemeente: ‘Ik wacht nu al bijna 2,5 jaar op goedkeuring kraan’

Als peuter Mia vraagt: 'Papa bellen?', zwijgt oma Jetty: zoon Eduard (27) werd op gitzwarte Moederdag zomaar doodgesto­ken

Eduard Verhaaf (27) werd in 2021 doodgestoken in de tuin van een vriendin in Arnhem. Zomaar, vanuit het niets. De dader kreeg zijn straf. Worstelend met diep verdriet over de gewelddadige dood van haar zoon zit moeder Jetty nog barstensvol vragen over die inktzwarte Moederdag, vandaag exact twee jaar geleden.