Ondernemers voelen zich gepasseerd bij locatie voor nieuwe moskee in Arnhem

Ondernemers zien de kavel liever behouden voor vestiging van bedrijven, waarvoor het terrein oorspronkelijk is bestemd. Het stadsbestuur wil het een maatschappelijke bestemming geven, waardoor het mogelijk wordt de grond te verkopen voor de bouw van de moskee. Er is ook al een reserveringsovereenkomst getekend.

Schaarste aan bedrijfsgrond

Woensdagavond vertelden verschillende betrokkenen aan de gemeenteraad, die nog over de bestemmingswijziging moet beslissen, dat zij niet snappen waarom dat moet als er in de stad schaarste is aan grond voor bedrijven.

Quote Als het echt ergens om gaat, is er al besloten Hans-Robert van der Doe, Voorzitter Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Organisaties als Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) en Stichting Westervoortsedijk, die twaalf ondernemers vertegenwoordigt, gunnen de moskee een plek in de stad, maar niet hier. ,,Ik kan er met de pet niet bij”, sprak OKA-voorzitter Toni Iniguez. ,,De gemeente wil bedrijven aantrekken en wil voorkomen dat ondernemingen wegtrekken uit de stad. En dan doet ze zoiets.”

Vertrouwelijk memo

Iniguez maakte de opmerking nadat mr. Bart van Meer, advocaat namens Stichting Westervoortsedijk, had gewezen op een vertrouwelijk memo uit 2019 van wethouder Cathelijne Bouwkamp. Die zegt daarin dat het college van burgemeester en wethouders een jaar eerder aan het moskeebestuur aanbood in gesprek te gaan over de mogelijkheid van een vestiging op de bedrijfslocatie.

Volgens Van Meer hebben zeker twee ondernemers belangstelling getoond voor de kavel, maar kregen zij van de gemeente te horen dat ze te laat waren. ,,Onbegrijpelijk”, aldus de raadsman. Hij zegt dat omdat bedrijven nooit eerder in de gelegenheid waren om te informeren naar de kavel. Die is nimmer aangeboden op Vastgoedplein, het digitaal verkoopplatform voor gemeentelijke grond en vastgoed.

Laaiend

StAB-voorzitter Hans-Robert van der Doe is eveneens laaiend. ,,We mogen meepraten over elke heg of struik op bedrijventerreinen, maar als het echt ergens om gaat, is het besluit al genomen.” Overigens verzetten niet alle ondernemers zich: de Turkse Ondernemers Vereniging (TOV) Arnhem, van wie veel leden in de buurt van de beoogde locatie zitten, heeft laten weten achter de bouw van de moskee te staan.

Voorzitter Bahaeddin Budak van de Islamitische Unie Arnhem, gebruiker van de moskee, ziet in de weerstand een herhaling van zetten. Al meer dan twintig jaar zoekt zijn organisatie een nieuw onderkomen. Altijd stuitte dat op problemen. Een locatie in Arnhem-Zuid als alternatief zou zijn afgevallen omdat die te ver weg is voor de achterban. ,,Hier hebben we een vrije kavel waar we een prachtig gebouw kunnen neerzetten.”