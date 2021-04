Ondernemingsraad GGD: Geen oordeel over ‘wat in vorige baan’ bij in opspraak geraakte directeur speelde

Nieuwe plek voor ‘tiny houses’ lastig te vinden in Arnhem

22 april ARNHEM - Het blijkt een lastige opgave in Arnhem een nieuwe plek te vinden voor de zestien tiny houses die corporatie Volkshuisvesting Arnhem in Meinerswijk plaatste. De kleine huizen moeten wijken in verband met de woningbouw die gepland is op Stadsblokken en bedrijventerrein Meijnerswijk.