Onderwijs staakt opnieuw, want ‘de problemen zijn niet opgelost’

Milieufede­ra­tie vindt bouwplan voor Stadsblok­ken-Meiners­wijk ‘onverstan­dig’

14 maart ARNHEM - De Gelderse Natuur en Milieu Federatie zet grote vraagtekens bij de plannen voor woningbouw in Stadsblokken en Meinerswijk in Arnhem. De GNMF noemt ze in een zienswijze ‘onverstandig', met het oog op de klimaatverandering en grotere aantal hoogwaterpieken dat als gevolg daarvan in de toekomst wordt verwacht. Ook in de Nederlandse rivieren.