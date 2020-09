Onderzoek bankstellen na rampzalige brand in flat Arnhem: ‘Rook nog veel gevaarlijker dan gedacht’

Slechts 30 seconden

Als er in een afgesloten ruimte brand woedt dan ontstaat er tussen 4 en 7 minuten een dodelijke situatie, blijkt uit het IFV-onderzoek. Maar al na twee minuten begint de rook zich door kieren, naden en contactdozen te verspreiden. Gaat de deur naar de brandruimte ‘slechts’ 30 seconden open, dan verspreidt de rook zich meteen in levensgevaarlijke hoeveelheden naar de gang, de aangrenzende woningen en de rest van het gebouw. Het IFV stak voor zijn onderzoek negentien keer een bankstel in brand in een verlaten zorginstelling met lange, dichte gangen. Daarna werd gemeten wat de gevolgen van verschillende bestrijdingsmethodes waren op de hitte, de rookontwikkeling, het zicht en de verontreiniging in het gebouw. Voor de proef werden bankstellen gebruikt omdat die de meest voorkomende doodsoorzaak vormen bij brand. Het schuim in kussens geeft veel giftige rook af.

Nergens aan denken

Een achtergelaten oude bank in de hal van een flat was tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht in Arnhem de oorzaak dat het vreselijk misging op het Gelderseplein. Daar kwamen een vader en zijn 4-jarige zoontje om toen de lift weigerde en vol rook kwam te staan. Het bankstel in de hal had vlam gevat toen twee jongens vuurwerk naar binnen gooiden.



Een aannemer is momenteel aan het werk in de centrale hal. In de volkstuin naast het Gelderseplein in Arnhem worden deze weken nog monsterlijke hoeveelheden courgettes geoogst en iets wat lijkt op paarse veldsla, met dank aan een zakje Afghaans zaad. Op de pleinen van De Johannesschool, Het Mozaïek en tussen de flatgebouwen in spelen kinderen scènes uit Paw Patrol, een kinderserie over de avonturen van een reddingsteam, na.