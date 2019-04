‘Onderzoek naar gifstoffen in mest deugt, er moet iets gebeuren’

ARNHEM - Vooraf was er gedoe over het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in mest. Maar vrijdagmiddag bij de presentatie waren de aanwezigen behoorlijk eensgezind: er moet iets gebeuren aan het gebruik van gif in de landbouwsector.

Dat gedoe had landbouwkundige Jelmer Buijs uit Bennekom deels over zichzelf afgeroepen. Hij had zijn bevindingen - dat er in mest van 24 Gelderse landbouwbedrijven veel verschillende soorten gif zitten in hoeveelheden die dodelijk zijn voor insecten - in de Gelderlander en andere media bekendgemaakt. En dat terwijl het eindrapport nog niet gepubliceerd was.



‘Dat was niet goed’, benadrukte de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth nogmaals bij de presentatie in het provinciehuis. ,,Maar ik moest toch ook een beetje reclame maken voor deze bijeenkomst. Anders komt er niemand’’, verdedigde Buijs na afloop zijn strategie die in de wetenschappelijk wereld ongebruikelijk is. Hij zal het de volgende keer anders doen, beloofde hij, maar met 140 belangstellenden leek zijn opzet wel geslaagd.

Wetenschappelijk verband

Boerenorganisatie LTO had het onderzoek een paar dagen geleden nog ‘rammelend’ genoemd. Volgens de stichting Agri Facts (Staf), die landbouwkundig onderzoek checkt op feiten, is er geen wetenschappelijk verband aangetoond tussen het gif en de teruggang van het aantal insecten in de weilanden. Daarvoor zouden Buijs en mede-onderzoeker Margriet Mantingh te weinig bedrijven hebben onderzocht.



Onzin, zei Buijs. Er is wel degelijk een significant verband tussen beide. En daarmee zou mogelijk ook het afnemende aantal weidevogels verklaard kunnen worden.

Niet verbaasd