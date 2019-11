Onderzoek naar giftige verf met chroom-6 op John Frostbrug

Die onderhoudsbeurt staat in de agenda voor 2021. Toen die planning werd gemaakt, was echter nog niet duidelijk dat de brug (deels) geschilderd is met chroom-6-verf. Vorig jaar zomer ging Rijkswaterstaat er nog van uit dat er in Arnhem geen probleem was. In februari van dit jaar bleek dat toch anders te liggen, net als bij de brug in de A50 tussen Doorwerth en Heteren.