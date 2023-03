Onderzoek naar handelen Arnhem in maanden voor fatale brand

Hoe drie vrouwen gingen slapen in een verbouwde schuur en er twee niet meer wakker werden: ‘Het is zo’n triest verhaal’

Wel actie ondernomen

Later bleek dat er wel acties waren ondernomen. Zo zou de Omgevingsdienst Regio Arnhem het pand waar de slachtoffers vielen in december hebben gecontroleerd. Meerdere bronnen hebben deze krant gemeld dat de bewoonster, Jacky, op 1 februari haar woning moest verlaten. Een dag voor deze datum kwam zij jammerlijk om het leven.

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Wel heeft de politie enkele dagen later een 37-jarige vrouw opgepakt voor brandstichting. Zij zit nog in voorarrest in afwachting van haar rechtszaak.