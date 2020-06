Onderzoek rond fatale nieuwjaarsbrand wijst uit: bewoners van Arnhemse flat waren veilig

Wat is de betekenis van de brand op 1 januari 2020 voor de brandveiligheid op dit moment van het betreffende gebouw en eventuele vergelijkbare gebouwen? En wat is de betekenis van de brand voor het lopende onderhoud- en verbeteringstraject?

De brand ontstond destijds in de hal van de flat. Daar vatte een oud bankstel vlam nadat twee tieners vuurwerk hadden afgestoken. Vervolgens kwam de lift, als gevolg van kortsluiting, vast te zitten. In die lift bevond zich een gezin met twee jonge kinderen, een meisje en een jongen. De moeder en het meisje overleefden de ramp. De vader en het jongetje overleden.

Met betrekking tot ‘het lopende onderhoud- en verbeteringstraject’ neemt Vivare alle aanbevelingen van Crisislab over. ,,We vervangen bepaalde deuren, de flats krijgen een aluminium pui, we gaan tochtstrippen en deurhangers monteren en we gebruiken materialen die nog moeilijker brandbaar zijn. Tot slot krijgen alle woningen een rookmelder op het lichtnet en gaan we, samen met de brandweer, duidelijk uitleg geven over vluchtroutes en brandveiligheid", zo meldt een woordvoerder.