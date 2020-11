Onderzoeker haalt uit naar gemeente Arnhem: ‘Er wordt een partijtje gelogen, zeer onfatsoenlijk’

ARNHEM - De politieke rel in Arnhem rond een geheimgehouden discriminatieonderzoek krijgt een vervolg. Onderzoeker Hans Siebers van de Tilburgse Universiteit is boos dat wethouder Jan van Dellen zijn onderzoek afschilderde als onvoldragen en niet afgerond. Hij vindt dat de gemeente Arnhem hem tot zondebok maakt en overweegt stappen.

Volledig scherm Jan van Dellen © Rolf Hensel De kwestie draait om een rapport dat Siebers begin 2019 maakte in samenwerking met de gemeente Arnhem. De conclusie daarvan was dat de gemeente bij de selectie van personeel allochtonen en ouderen discrimineert. Ook bij de promotie van medewerkers werd er gediscrimineerd. Dat leidde ertoe dat allochtonen veel minder verdienden dan autochtonen, verschillen die konden oplopen tot honderden euro’s per maand.



De ambtelijke top van de gemeente Arnhem legde het rapport in een la en gaf het niet aan de gemeenteraad. Dat lekte uit en kwam wethouder Van Dellen woensdag op felle kritiek te staan. Maar hij overleefde een motie van afkeuring.



Van Dellen zei tijdens het verhitte raadsdebat dat het rapport niet aan de gemeenteraad was aangeboden, omdat het onderzoek niet afgerond zou zijn, en omdat gemeentelijke afdelingen er inhoudelijke kritiek op hadden. Ter onderbouwing daarvan liet hij een stuk verspreiden onder raadsleden met kritische kanttekeningen.

Raadsdebat was ‘surrealistisch schouwspel’

Onderzoeker Siebers reageert boos op de gang van zaken in Arnhem. Hij noemt het raadsdebat een surrealistisch schouwspel en verwijt de gemeente Arnhem dat deze liegt. Hij zegt dat de gemeente Arnhem in 2019 het eindrapport heeft geaccepteerd. Het stuk met kritische kanttekeningen heeft hij nooit onder ogen gekregen. Volgens hem is de bereidheid gering bij de gemeente om een einde te maken aan discriminatie.

Quote Het is schokkend om te zien hoe een overheid omgaat met een rapport dat haar niet welgeval­lig is Hans Siebers, onderzoeker Universiteit Tilburg

De gemeente Arnhem laat in een reactie weten dat ze bij haar lezing blijft dat er een meningsverschil was over de inhoud van het rapport. Die zou zich mondeling hebben afgespeeld. Siebers stelt dat de gemeente per mail het rapport zou hebben goedgekeurd.

‘Agree to disagree’

Die mail moet volgens de gemeente anders gelezen worden en zou alleen zijn verstuurd om een einde aan de discussie te maken. ‘Feitelijk een situatie van agree to disagree.’ Niettemin had het rapport wel degelijk naar de gemeenteraad gestuurd moeten worden zodat die zich er zelf een oordeel over had kunnen vormen.



Wethouder Jan van Dellen laat nogmaals weten dat hij de gang van zaken betreurt en wil graag met Siebers in gesprek over de hele gang van zaken.