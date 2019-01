Ongeluk A12: auto over de kop en meerdere gewonden

Video/Update Slachtof­fer naar ziekenhuis na steekinci­dent Arnhem: verdachten opgepakt

11:43 ARNHEM - Een man uit Duitsland (32) is gewond geraakt na een steekincident in Arnhem in de nacht van maandag op dinsdag. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Duitser is buiten levensgevaar. Inmiddels zijn er twee verdachten opgepakt: een jongen uit Doesburg en een uit Arnhem.