Ongeluk bij knooppunt Waterberg; file op A12 en A50 bij Arnhem

Daardoor stroopte ook het verkeer op de A50 bij Renkum richting het noorden op.



Tussen knooppunt Grijsoord en de IJsselbrug bij Westervoort stond volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat door het ongeval lange tijd zeven kilometer langzaam rijdend verkeer.



Tussen Arnhem-Noord en de IJsselbrug was de rechterrijstrook enige tijd niet beschikbaar. Het is extra druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer.



In westelijke richting stroopt het verkeer eveneens op. De file groeide in de loop van de ochtend en had volgens Rijkswaterstaat een lengte van dertien kilometer kort na het middaguur, goed voor een kleine 25 minuten extra reistijd.



In Arnhem zelf zijn nog altijd problemen als gevolg van het groot onderhoud aan A325 en N325.