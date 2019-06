Ongeluk met attractie op Arnhemse kermis

Tim geniet van becasinera­ce, en wint!

8:58 ARNHEM - ‘Gruwelijk ellendig veel zin’ heeft hij erin. De 13-jarige Tim Boorsma zit voor de start van de Biothlon klaar in zijn becasine, een rolstoel met grote banden en houten verlengstukken. Het evenement is zaterdag bij Bio Vakantieoord aan de Wekeromseweg in Arnhem.