Ongeluk trolleybus en scootmobiel, deel Velperweg afgesloten

Man (41) duwt jongen omver in Arnhemse supermarkt, hij is een dag later aangehou­den

11:57 ARNHEM - Een 41-jarige man is opgepakt voor het omver duwen van een jongen in een supermarkt van Albert Heijn aan de Velperbuitensingel in Arnhem. Dat gebeurde dinsdagmiddag, de man is woensdag thuis aangehouden, zegt een politiewoordvoerder.