Ongelukken op A12 en A50 zorgen voor grote files rondom Arnhem

Op de A12 tussen afrit Wageningen en Arnhem-Noord in de richting van Duitsland is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De file is nu 10 kilometer. De vertraging is daardoor ruim een halfuur tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek.

Ook op de A50 loopt het vast door een ongeluk. Op deze snelweg gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Vaburg in de richting van Oss. Hierdoor is ook hier de linkerrijstrook dicht, vanwege politieonderzoek. De vertraging is daar rond 17.00 uur al bijna een uur en de file 12 kilometer.