Ongeregeldheden rondom uitvak zorgen voor smet op sensationele wedstrijd van Vitesse in Frankrijk

Arnhem wil in 2030 tien wijken van aardgas af

ARNHEM - Aardgas zal in 2030 in tien Arnhemse woonwijken grotendeels tot het verleden behoren. Dat is het streven van de gemeente Arnhem. Het uiteindelijke landelijke doel is in 2050 te stoppen met aardgas als brandstof om huizen te verwarmen.

23 november