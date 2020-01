Ongeval als in Arnhem is nachtmerrie van elke ouder met jonge zoon

Menigeen zal meevoelen met de ouders van de vijf jongemannen die in de vroege zaterdagochtend in Arnhem in een zwarte Mercedes op de mast van de bovenleiding van de trolleybus crashten.



Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderbouwt met feiten dat dit gevoel niet uit de lucht gegrepen is. ,,We weten dat onder de automobilisten de groep in de leeftijd van 18 tot 24 jaar een hoger ongevalsrisico heeft.



Enerzijds ligt dat aan de geringe rijervaring die je op die leeftijd hebt, anderzijds ligt dat aan de ontwikkeling van de hersenen.”