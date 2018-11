Ongeval met gewonde op A50 bij Arnhem zorgt voor vertraging

Gluten­vrije Piet deelt bij steeds meer intochten pepernoten uit

14:25 NIJMEGEN /ARNHEM - In steeds meer gemeenten in Nederland zijn één of meer glutenvrije pieten bij de intocht van Sinterklaas. Nijmegen en Arnhem zijn twee van de steden in de lijst van 122 gemeenten waar kinderen pepernoten zonder gluten kunnen krijgen en dat aantal loopt de komende dagen nog iets op, zegt de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). Vorig jaar was er in 53 gemeenten een Glutenvrije Piet.