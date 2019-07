Ongeval met meerdere vrachtwagens op A12 bij Arnhem, vertraging neemt toe

Museum Kröl­ler-Mül­ler haakt aan bij expositie Sonsbeek 2020 in Arnhem

6:56 ARNHEM/ OTTERLO - Museum Kröller-Müller in Otterlo doet mee aan de vierjaarlijkse beeldententoonstelling Sonsbeek 2020. In het museum komt een tentoonstelling die gewijd is aan het thema van Sonsbeek 2020. Ook worden er beelden van de beeldententoonstelling in de tuin van Kröller-Müller geplaatst.