Ongeval met vier auto’s zorgt voor flinke vertraging in ochtendspits op A325 bij Arnhem

Doek definitief gevallen voor gele kubus; alle activitei­ten afgeblazen

9:14 ARNHEM - Het is doek is definitief gevallen voor de kubus op het Gele Rijdersplein in Arnhem. De gemeente Arnhem heeft het contract met organisator Pascal Rietman met onmiddellijke ingang opgezegd. De gemeente wil van de kubus af. Er worden geen evenementen meer gehouden in het omstreden bouwsel.