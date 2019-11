Ongevallen zorgden voor verkeersinfarct rond Arnhem

Joris Linssen met kerstboom voor tv-show naar Jansplein in Arnhem

8:23 ARNHEM - Joris Linssen staat zondag 15 december op het Jansplein in Arnhem voor zijn tv-show ‘Joris’ Kerstboom’. Mensen kunnen in het programma een bijzonder persoon uit hun leven in het kerstlicht zetten. De twee dagen ervoor is Linssens ploeg al in Arnhem.