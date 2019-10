‘Onhippe’ loopbaanswitch blijkt voor Lavalu sleutel tot succes

Huilend staat automobi­lis­te met schulden haar auto af bij controle in Arnhem: fiscus vordert 19 auto's en int 25.000 euro

10:50 ARNHEM - De Belastingsdienst heeft bij een grote controle in Arnhem 25.400 euro aan belastingschulden geïnd en 19 auto's in beslag genomen. Dat gebeurde vrijdagmiddag tijdens de grootste jaarlijkse controle van politie, douane, belastingdienst en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) in Oost-Nederland. De vier diensten hielden steekproefsgewijs controles.