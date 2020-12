Online winkelen populairder dan ooit: Arnhems bedrijf Beslist.nl groeit als kool in tijden van corona

,,We zoeken gekwalificeerd personeel om de groei bij te kunnen benen:, zegt Chief Communications Officer Léon Kramer van het bedrijf. ,,Jonge mensen uit Oost Nederland bieden we graag een kans. Het gaat ons voor de wind, net als veel andere webshops. Dat zeggen we wel met een dubbel gevoel natuurlijk, nu de coronacrisis andere branches hard treft.”

Bijna iedereen werkt thuis

Beslist.nl is gevestigd in een kantoor op IJsseloord II in Arnhem maar daar werkt nu bijna niemand. ,,Een paar mensen hooguit, de rest van onze 110 medewerkers werkt thuis", zegt Kramer.



,,Tijdens de eerste coronagolf zagen we een explosieve stijging van de online aankopen, oplopend tot 200 procent. Nu we in de tweede coronagolf zitten zien we opnieuw een toename maar minder extreem. Het varieert nu tussen de 300.000 en 700.000 bezoekers per dag.”