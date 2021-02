Onmiddellijk alcoholverbod in Park Sonsbeek in Arnhem na ‘intimidatie en misdragingen’ door jongeren

ARNHEM - Het bezit of gebruik van alcohol houdende dranken in Park Sonsbeek in Arnhem is met onmiddellijke ingang verboden. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch neemt die maatregel omdat grote groepen jongeren feestjes vieren in het stadspark, ook in de uren van de avondklok, en coronaregels negeren.